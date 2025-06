ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହନିମୁନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ । ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜା ରାଘୁବଂଶୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ତଦନ୍ତକୁ କ୍ଷୀପ୍ର କରିଥିବା ଟିମ୍ ଆଜି ମେଘାଳୟର ଚେରାପୁଞ୍ଜିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯେଉଁଠି ହନିମୁନରେ ଯାଇଥିବା ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଆଜି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସଂପୃକ୍ତ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ନେଇଛି ।

