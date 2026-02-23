ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ଯାଉଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶରୁ ପାକିସ୍ତାନ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଉଛି। ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାଜିନ୍ଦର କୁମାର ଶର୍ମା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଡକାଷ୍ଟର ରାଜ ଶମାନିଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାଜିନ୍ଦର କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ଖୁଲାସା
ଫିଗରିଂ ଆଉଟ୍ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ରେ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାଜିନ୍ଦର କୁମାର ଶର୍ମା, ରାଜ ଶମାନିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ପଠାଯାଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବେ। ଏହା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ।
କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଏବଂ ସେନା ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାଜିନ୍ଦର କୁମାର ଶର୍ମା ଜାନୁଆରି ୨୦୨୪ ରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଚୀନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାଜ ଶମାନିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେନାରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ, ସେ ସୂଚନାଦାତାମାନଙ୍କର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଯାଞ୍ଚ୍ କରୁଥିଲେ।
ସେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ କିପରି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିଥିବା କହିଥିଲେ। ଲେଖକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରାଜ ଶମାନି ଜଣେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ପୋଡକାଷ୍ଟର। ସେ ତାଙ୍କର ପୋଡକାଷ୍ଟ ସୋ ଫିଗରିଂ ଆଉଟ୍ରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥାନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ଏପିସୋଡରେ, ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସ-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଶମାନି ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମାକ୍ରୋନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁ, ଆମେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଥାଉ।
