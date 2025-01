ଶ୍ରୀନଗର: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପିଓକେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଓକେକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଓକେରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ ତାଲିମ ଶିବିର ବନ୍ଦ ନକରେ ଏବଂ ପିଓକେରେ ଜାରି ରଖି ଥିବା ଲଞ୍ଚ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପିଓକେ ହେଉଛି ଭାରତର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନର ଶାସକମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପିଓକେର ବେଆଇନ ମୁଖ୍ୟ ନିକଟରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଛନ୍ତି ତାହା ପାକିସ୍ତାନର ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ। ପିଓକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜାମ ଅନୱାରୁଲ ହକ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା ଯାହା ଜେନେରାଲ ଜିଆ ଉଲ ହକ୍‌ଙ୍କ ସମୟରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।

