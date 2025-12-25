ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବରେ ତୁଷାରପାତ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶରେ ଏହି ଶୀତରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଅସାଧାରଣ ତଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ତାବୁକ୍ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଣିପାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥାଏ। ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ମରୁଭୂମି ଦୃଶ୍ୟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ମରୁଭୂମିରେ ତୁଷାରପାତ ବିଶ୍ୱକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଯେ ଗ୍ରହର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଦୂର କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବିପଦ ନୁହେଁ।
Paddy procurement: ଜାନୁଆରି ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା: ଧାନ କିଣା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁଆଡ଼େ ଗରମ ଦିନ ଦେଖାଯିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ବିପରୀତ ବି ସତ୍ୟ। ଗ୍ରହ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଣିପାଗ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଦଳାଇଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ଧାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଏହା ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ସିକିମ୍ରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା ସେହି ମୌସୁମୀ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ମାରାତ୍ମକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ; ଚାପରେ ଥିବା ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ସଙ୍କେତ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦ୍ଭୁତ ତୁଷାରପାତ ଏକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡୁଥିବା ପରିସଂସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଚାଷ ଚକ୍ର, ଜଳ ପରିଚାଳନା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ସବୁ ଋତୁକାଳୀନ ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତାପ-ସହଣି ସହରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ୟା-ନିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଜଳବାୟୁ-ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ଗ୍ରହଣର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଉଦି ଆରବର ତୁଷାରପାତକୁ କୌତୂହଳ ଭାବରେ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
How will prison reform be done: କେମିତି ହେବ ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର? ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଏହା ଏକ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଟା ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଅଧିକ ଅସ୍ଥିର। ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହିପରି ଅସଙ୍ଗତି ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଭାରତ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଆଉ କବାଟ ବାଡ଼ୋଉ ନାହିଁ। ଏହା ଏବେ ଭିତରେ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଲଗାତାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପରିସଂସ୍ଥାନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସଭିଏଁ ସତର୍କ ରହିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।