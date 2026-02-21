ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଓ ଦେଶର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଆଇଇଡି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ମସଜିଦ ବିସ୍ଫୋରଣର ଭଳି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରଖାଯାଉଛି କଡା ନଜର
୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ରେ, ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦର ଶାହଜାଦ ଟାଉନର ତେରଲାଇ ଇମାମ ବାରଗାରେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ସମୟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଫାଟକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଦିଲ୍ଲୀର ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ୧୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଯାନବାହନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚଢଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ -Young Man Death Truck Accident ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଚାଲିଗଲା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଜୀବନ