IASଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା 

ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଗଠନ AJAXର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା IAS ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ବର୍ମା ଭୋପାଳରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ, IAS ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ବର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦାନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ୍। ସନ୍ତୋଷ ବର୍ମାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:India vs South Africa 2nd Test: ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ !: ଶେଷ ଦିନରେ ୫୨୨ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ଅନେକ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଭାଜନକାରୀ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦାନ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ କରନ୍ତି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ସାମାଜିକ ପଛୁଆପଣ ଯୋଗୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବୁ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କର ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାହୁଁନାହୁଁ।
IAS ସନ୍ତୋଷ ବର୍ମା
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବର୍ମା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ୨୦୧୨ ବ୍ୟାଚର IAS ଅଧିକାରୀ। ସେ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ କୃଷି ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ଉପସଚିବ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି AJAX ର ପ୍ରାଦେଶିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ IAS ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବର୍ମା ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
IASଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା
ଏହି ବିବୃତିର ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବୃତିକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସେବା ଆଚରଣ ସଂହିତା ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବେଟି ବଚାଓ, ବେଟି ପଢ଼ାଓ" ଭଳି ଅଭିଯାନ ଚଲାଉଥିବା ସରକାରରେ ଏହା ଅଣସଂସଦୀୟ।
एमपी के आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज के बारे में दिया विवादित बयान @NavbharatTimes#NBTMP#MPNewspic.twitter.com/QXFqTQWMwh— NBTMadhyapradesh (@NBTMP) November 25, 2025
ବଜରଙ୍ଗ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା
ବଜରଙ୍ଗ ସେନାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଶର୍ମା ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ବର୍ମାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିବୃତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏବଂ ସନାତନୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିବୃତି ସମାଜକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Mamata Banerjee Target BJP: ମୋ ସହ ଲାଗିଲେ ବିଜେପିର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲାଇ ଦେବି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ବିବୃତି ଦେଉଥିବା ନେତାମାନେ ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।