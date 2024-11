ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ୱାୟନାଡକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ବୁଧବାର ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କେରଳର ଦୀର୍ଘତମ ଜିପଲାଇନରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ କେରଳର ଚୁରମାଲା, ମେପପାଡିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିନାଶକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର ୱାୟାନାଡରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ୨୩ନଭେମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବ୍ୟା ହରିଦାସ ଏବଂ ଏଲଡିଏଫ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟନ ମୋକେରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କରପୁଝା ଡ୍ୟାମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜିପଲାଇନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜିପଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୋକାନୀ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

