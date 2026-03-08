ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଆର୍ଏମ୍ ନାଚମ୍ମାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍ପିସିଆଇଏଲ୍) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଅଧୀକ୍ଷକ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା। କାରଣ ଦେଶ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍ ଆଣବିକ କ୍ଷମତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ନାଚମ୍ମାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୈଗା ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ୩ ଓ ୪ର ମୁଖ୍ୟ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଅପରେସନ୍, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହାୟତା ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଭୂମିକାକୁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସବୁଠାରୁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ତଦାରଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ସଂଗଠନରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଠନମୂଳକ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ତେଣୁ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୀର୍ଷରେ ନାଚମ୍ମାଇଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତର ଆଣବିକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି।