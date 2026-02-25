ମସ୍କୋ: ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସେବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ୟୁକ୍ରେନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୁଷ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଓ ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ୟୁକ୍ରେନର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବି ପରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ରୁଷ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ, ରୁଷ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏସ୍ଭିଆର୍ କହିଛି, ଲଣ୍ଡନ ଓ ପ୍ୟାରିସ ୟୁକ୍ରେନକୁ ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତଥା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସଂସ୍ଥା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରୁଷ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ତଥା ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା।
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି। ରୁଷର ମତରେ, ଜର୍ମାନୀ ବୁଝିଛି, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଲିନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛି, ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ରହିଛି।
କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରୀ ପେସକୋଭ୍ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନର ପରମାଣୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିମିତ୍ରୀ ମେଦଭେଦେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ରୁଷ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ରୁଷ କହିଛି ଯେ ଏହି ସୂଚନା ଆଗାମୀ ଜେନେଭା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ , ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଫରାସୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ କେବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାନ୍ତର ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାର ଏହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ନାହିଁ।
