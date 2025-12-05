ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଞ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ନାଇପର୍ସ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ନଜର ରଖିଛି। ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବା ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଭାରତର ଏଲିଟ୍ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ବାହିନୀ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ପାଞ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରୀଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ଛାତ ଉପରେ ସ୍ନାଇପର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଗଣନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ଚାରିପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ବିଶାଖାପାଟଣାରେ କେମିତି ରହିଛି ବିରାଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ? ଶତକର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ କୋହଲି
ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇଲିୟୁସିନ୍
ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଲିୟୁସିନ୍ IL-96-300PU ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେତେକ ସମୟରେ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ରେମଲିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚାରି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନଟି ଆଧୁନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଉନ୍ନତ କମାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର-ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିମାନକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସମାନ ରୁଟ୍ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାକଅପ୍ ଜେଟ୍ ସହିତ।ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ହୋଟେଲରେ ଡମି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୁଟିନ ଗତକାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ଡନ୍ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୩ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମ-ନିର୍ମିତ ଔରସ୍ ସେନେଟ୍ ଲିମୋଜିନ୍। ଏହି କାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ରୋଲିଂ ବଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରୁଷରୁ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ନିଜ କାରରେ ବସି ନଥିଲେ, ବରଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଧଳା ଫର୍ଚୁନର କାରରେ ବସିଥିଲେ। କାଫୟ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ମାଲଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ; ୮ ମାସରେ ୧୧୮ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲାଣ