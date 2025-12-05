ବିଶାଖାପାଟଣା: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜୟୀ ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ୧୭ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୩୫୯ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଡକ୍ଟର ୱାଇ.ଏସ୍. ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡୀ ଏସିଏ-ଭିଡିସିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୁଣି ଥରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।
ବିଶାଖାପାଟଣାରେ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲିଙ୍କ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସେ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ୯୭.୮୩ ହାରରେ ୫୮୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ୯୯ ରନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ବିରାଟଙ୍କ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଇନିଂସ ହେଉଛି ଅପରାଜିତ ୧୫୭ ରନ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲି ନାହାଁନ୍ତି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:SIR ଆଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡିଟେନସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ: ମମତା
ଶତକର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅପେକ୍ଷା
ବିରାଟ କୋହଲି ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ଉଭୟ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଶତକ ମାରିବେ, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ ଯେ ସେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ଶତକ ମାରିବେ। ବିରାଟ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୮ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୌହାଟି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ପୁଣେରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବାବର ଆଜମ ଦୁଇଟି ଥର ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ସିରିଜରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିନିକିଆରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ବଲ୍ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାୟପୁରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ: ‘ଇଣ୍ଡିଗୋ’ର ୫୫୦ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ; ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ବିମାନ କମ୍ପାନି