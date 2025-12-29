ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର (Russia-Ukraine War) ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେଇ ଲାଭରୋଭ ୟୁକ୍ରେନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ୯୧ଟି ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣଟି ନୋଭଗୋରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ : ରୁଷ
ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୨୮-୨୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ଦୂରଗାମୀ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ରୁଷର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନକୁ ମଝି ଆକାଶରେ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଏହାକୁ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି ରୁଷ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି କହିଛି ।
ଅସ୍ବୀକାର କଲା ୟୁକ୍ରେନ
ଏପରି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ । ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କଥା ମିଛ ଓ କପୋଳକଳ୍ପିତ ।