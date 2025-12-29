ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଲଟି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ । ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦୁଇଦେଶକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ରେକର୍ଡକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହିର ଆନ୍ଦ୍ରାବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଭାରତର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଓ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଭିତ୍ତିହୀନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦେଶର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯାହାର ଏହି ମାମଲାରେ ଖରାପ ରେକର୍ଡ ନିଜେ କଥା କହୁଛି।"
ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ନିୟମିତ ନିର୍ଯାତନା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ସତ୍ୟ।" ଆପଣ ଯେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଜିନିଷ ଚାଲିବ ନାହିଁ।
