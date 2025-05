ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ମଧ୍ୟମ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବର୍ଗରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସୁବିଧାର ବିକାଶକୁ ସହଜ କରିବ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବାର ଚାରି ଦିନ ପରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭେଟିଛନ୍ତି।

ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ।

Glad to meet my dear colleague Shri @byadavbjp ji who is spearheading efforts to make India a leader in environment conservation and sustainability. Requested his intervention in expansion and up-gradation of Sambalpur Zoo to the "Medium Zoo" category. This expansion would… pic.twitter.com/ZFmlx32DVS