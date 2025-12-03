ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ, ସରକାର ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ,ସଞ୍ଚାର ସାଥୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋପନୀୟତା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ସରକାର
ସରକାର ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ର ପ୍ରସାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ପହଞ୍ଚକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଲ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନି ସମେତ ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଫୋନରେ ଆପ୍ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି କମ୍ପାନି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆପ୍ ଅପସାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସହଜରେ ଡିଜେବୁଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
Government removes mandatory pre-installation of Sanchar Saathi App.— ANI (@ANI) December 3, 2025
"The Government with an intent to provide access to cyber security to all citizens had mandated pre-installation of Sanchar Saathi app on all smartphones. The app is secure and purely meant to help citizens… pic.twitter.com/u4AgSuLrkh
ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ର ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଏକ ସରକାରୀ ଆପ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନାଗରିକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ।