ରାୟପୁର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍  ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇ ନଥିଲା।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ବାଡ୍‌ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟିଂ

ଗାଏକ୍ବାଡ୍‌ ଚମତ୍କାର ଖେଳି ଏକଦିବସୀୟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ  ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ‌

ସେ ୮୩ ବଲ୍‌ରେ ୧୦୫ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ୯୦ ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ୮୪ତମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଗାଏକ୍ବାଡ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ  ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୭୭ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ୧୨ ଚୌକା ସହିତ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

