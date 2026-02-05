ରିୟାଦ: ସାଉଦି ଆରବ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଓଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଟଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଓଟଙ୍କ କ୍ରୟ, ବିକ୍ରୟ, ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଓଟ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ପରିବହନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଜୀବନରେ ଓଟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଆରବରେ ଓଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାତ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆରବ ସଭ୍ୟତାରେ ଓଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।

ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଗଲା?

ପରିବେଶ, ଜଳ ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଟମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ଏହା ଓଟମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଦେଶରେ ଓଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ଓଟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଓଟ ପରିବହନ, କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ। ଏହା ଓଟ ମାଲିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଓ ବେଆଇନ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ସାଉଦିରେ କେତେ ଓଟ ଅଛନ୍ତି?

ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଓଟ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ମୋଟ ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ, ଓଟ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ। ଓଟ ପାଳନ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଶିଳ୍ପ ପାଲଟିଛି।

ଓଟଙ୍କ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ କିପରି ଦିଶିବ?

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପାସପୋର୍ଟର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛି। ଏହା ସାଉଦି ଆରବର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓଟ ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଏକ ସବୁଜ ପାସପୋର୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପ୍ରସାରକ ଅଲ୍ ଅଖବାରିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ଓଟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେବ ଓ ମାଲିକାନା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ସହଜ କରିବ।

ଓଟଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି

ସାଉଦି ଆରବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ, ଚାଲିବା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଓଟ ମାଲିକମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି।

କସମେଟିକ୍ ଠକେଇ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜକମାନେ ଓଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଧନ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଟର ଓଠ କିମ୍ବା କୁଞ୍ଚନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭଳି କୃତ୍ରିମ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଓଟମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଠକେଇକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।

