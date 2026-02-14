ୱାସିଂଟନ: ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏଫ୍ବିଆଇ ଖୋଜୁଛି। ଏନେଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆରିଜୋନାର ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ନାନସି ଗୁଥ୍ରିଙ୍କ ଘର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ସମୟର ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଫୁଟେଜ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପିମା କାଉଣ୍ଟି ସେରିଫ୍ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ , ଟୁଡେ ସୋର ହୋଷ୍ଟ ସାଭାନା ଗୁଥ୍ରିଙ୍କ ମା ୧୨ ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ୩.୨ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରି ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଘର ଘର ବୁଲି ପଚାରୁଛି ଏଫ୍ବିଆଇ
୮୪ ବର୍ଷୀୟା ନାନସି ଗୁଥ୍ରିଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଫେଡେରାଲ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘର ଘର ବୁଲି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଓ ମୁଖାପିନ୍ଧା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ଏଫ୍ବିଆଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି।
ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ?
ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।ଏକ ଡୋରବେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ରାତିରେ ଜଣେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିତ୍ର କଏଦ କରିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଫ୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯାହାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ୯ ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା ୫ ଫୁଟ ୧୦ ଇଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି
ଏଫ୍ବିଆଇ କହିଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବିବୃତି ଆମେ ପାଉଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଫବିଆଇ ଫୋନିକ୍ସ ଗୁଥ୍ରିଙ୍କ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଏକ ଲକ୍ଷ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାନସି ଗୁଥ୍ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଫେବ୍ରୁଆରିରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି , ସେ ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିନା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
