ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ଚକିଆ, ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ସମେତ କାର୍ ବିକ୍ରିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରିରେ ରେକର୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦକ ସମିତି (ସିଆମ୍) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରିରେ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବିକ୍ରି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାନୁଆରିରେ କେବଳ ୪,୪୯,୬୧୬ଟି ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ମାସର ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୨୦୨୫ରେ ୩,୩୯,୩୮୬ଟି ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବହାୀ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୧୯,୨୫,୬୦୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରିରେ ୧୫,୨୬,୨୧୮ ଥିଲା।
ଜାନୁଆରିରେ ୫୮,୧୬୭ଟି ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରି ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ୩୦.୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି। ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ(ଜିଏସ୍ଟି) ହାର ହ୍ରାସ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ସିଆମ୍ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ମେନନ୍ କହିଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ରପ୍ତାନିରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଦି ହାସଲ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଚକିଆ ରପ୍ତାନି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରିରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଚକିଆ ରପ୍ତାନି ୫୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
