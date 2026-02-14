ବେଜିଂ: ଚୀନ୍ ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ ୨୦୨୬ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୀନ୍ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟୁରୋ ଓ ଚୀନ୍ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିକୁ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସବ
ଚାଇନା ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ ହାଇକ୍ସୟୋଙ୍ଗ ବେଜିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ୟାନ ଟୋଙ୍ଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅର୍ଥନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସାମାଜିକ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଏହା ୮ ଟ୍ରିଲିୟନ ୧୦ ବିଲିୟନ ୟୁଆନରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ କରାଯାଉଛି
ବିଶାଳ ସବସିଡି ଯୋଜନା
ସରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଜାରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷସାରା ଅତି କମରେ ୧.୨ ବିଲିୟନ ୟୁଆନ ସବସିଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ବିପୁଳ ସବସିଡିର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଜାରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ନତି
ଚୀନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଲ୍ଇଡି ସିନେମା ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚୀନ୍ର ଏଲ୍ଇଡି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଏଲ୍ଇଡି ସିନେମା ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ସିନେମା ଘରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଚୀନ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
