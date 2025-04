ଦୁଶାନବେ: ରବିବାର ପୁଣି ଥରେ ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟା ୫୪ର ତାଜିକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି କହିଛି ଯେ, ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬.୧ ଥିଲା।

ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂପୃଷ୍ଠଠାରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୨୪ ସମୟରେ ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୨ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ତାଜିକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିଲା।

ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ନାହିଁ। ଶନିବାରର ଭୂକମ୍ପରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରବିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆସି ନାହିଁ। ତଥାପି, ରବିବାର ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।

ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଟୋଙ୍ଗା ଏବଂ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୦ ରୁ ୬.୦ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟୋଙ୍ଗା ଏବଂ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୦ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ, ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ଭୂକମ୍ପ ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୁଣିଥରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା।

EQ of M: 6.1, On: 13/04/2025 09:54:02 IST, Lat: 38.86 N, Long: 70.61 E, Depth: 10 Km, Location: Tajikistan.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/BMcX9wiptO