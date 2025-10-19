ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ଅଜଣା ଦେଶ ସହିତ ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି।
ଦୁଇ ଦେଶର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାରଖାନାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍ସବରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଭାରତର ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ରପ୍ତାନି ହେଉ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ହେଉ, ଭାରତ ଆଉ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ ପାଲଟିଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି?
ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଏବଂ ରୁଷିଆର NPO ମାଶିନୋଷ୍ଟ୍ରୋୟେନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାମ ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ସହିତ ଶହ ଶହ କୋଟି ଡଲାରର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ନାହିଁ। ଭୂରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁ ଦୁଇ ଦେଶର ନାମ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ କେଉଁ ଦେଶ: ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, କିମ୍ବା ସାଉଦି ଆରବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ୨୦୨୨ ରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସହିତ ୩୭୫ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା।
ବିଶେଷକରି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ଦୁଇଟି ଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିପରି ଏହାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ମିଶନରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଶତ୍ରୁ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ର ଘାତକତା ଏବଂ ସଠିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ ଚୀନ୍ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅଟକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ନିର୍ମିତ କାରଖାନା ବାର୍ଷିକ ୧୫୦ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ।
ବହୁ ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମୋସ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ
ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଭାରତ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମୋସକୁ 'ଅଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ସୁପରସୋନିକ୍ ଗତିରେ ମାକ୍-୩ ରେ ଉଡ଼େ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଭାରତର ମୋଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅଟେ। ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବା ବିଷୟରେ ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କାରଣ, ପ୍ରଥମତଃ, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭିଏତନାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମୋସ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଆସୁଛି।
୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଚୁକ୍ତି କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଛଅ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି।
ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।
ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ, ବାୟୁ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଇଁ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଥିବା ଭାରତ-ରୁଷର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେହି ସମୟରେ ରୁଷିଆର TASS ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସାଉଦି ଆରବ, ଭିଏତନାମ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ।
