ନ୍ୟୁୟର୍କ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ଏହା ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF)କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। IMF ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନା ଜର୍ଜିଭା ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମ କରିବେ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ଏଡାଇବେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବାଧା ବିଶ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ "ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ" ପକାଇବ। IMF ର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ପରେ ଜର୍ଜିଭା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ IMF ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ହଜାର ହଜାର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ IMF ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଜିଡ଼ିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୩.୨% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ଏହା ଜୁଲାଇ ୩.୦% ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨.୮% ଆକଳନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। IMF କହିଛି ଯେ, ଶୁଳ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ଆକଳନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନୂତନ ବିପଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Sun's Impact On Moon: ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ସୌର ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରମାଣ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨
ଜର୍ଜିଭା କହିଛନ୍ତି ଯେ IMF ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ। ତଥାପି, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ନିୟାମକ ସଂସ୍କାର କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ।
ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଆମ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଏକ କଳା ବାଦଲ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ବୋଲି ଜର୍ଜିଭା କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ଭାରତକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
IMF ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଥର ହେବା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯାହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିରଳ ଧାତୁ ପ୍ରବାହରେ ଯେକୌଣସି ବାଧା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେବେ IMFର ବହୁପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ, କାରଣ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Millions rally No king protests in America: ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଲୋକେ ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ
China | trade war | america | IMF