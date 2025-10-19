ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଚିକାଗୋ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସମେତ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାଲି କରିଥିଲେ।
ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ନାମକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀ କାନାଡା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିକୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ।
ନ୍ୟୁୟର୍କର ଟାଇମ୍ସ ସ୍କୋୟାରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ବ୍ୟାନର ଥିଲା। ବୋଷ୍ଟନ, ଆଟଲାଣ୍ଟା ଏବଂ ଚିକାଗୋରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ "ହେଟ୍ ଆମେରିକା" ରାଲି ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଗଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏକ ସଟ୍ ଡାଉନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଯାହା ଫେଡେରାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଫେଡେରାଲ୍ ଫୋର୍ସ/ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସମେତ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଫେଡେରାଲ୍ କ୍ଷମତାର ଅତିକ୍ରମଣ ଏବଂ ସାମରିକୀକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଶିଂଟନ୍, ଡି.ସି. ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୫୦ଟି ଆମେରିକା ରାଜ୍ୟରେ ୨,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Azam Khan demands z category security: ଆମେ କ’ଣ କୁକୁଡ଼ା ଚୋର କି କହି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ ଆଜମ ଖାନ
ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ
ଏହି ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜଣେ ରାଜା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଜବାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ପରି ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୋତେ ନର୍କ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକୁ ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ, ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏକ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ ମୌଳିକ ବାମପନ୍ଥୀ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଧଳା ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଅସାଧାରଣତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ରାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ ଘୃଣା ରାଲି, ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟିଫା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ମୁଖପାତ୍ର କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାଲିଗୁଡ଼ିକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସମର୍ଥିତ। ଲେଭିଟ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଅବୈଧ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Equal job opportunities for transgender: ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କଲେ
ରାଲିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ବେତାଙ୍ଗ ଆମେରିକୀୟ ଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ପକ୍ଷରୁ ଉସୁକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭୟରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଲି ଆୟୋଜକମାନେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ପତାକା, ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଳି ପ୍ରତୀକ ବହନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
USA | donald-trump | No King Protests