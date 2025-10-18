ଲକ୍ଷ୍ନୌ:ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜମ ଖାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କ'ଣ ଏପରି ଜଣେ ଯିଏ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିଥିବା କିମ୍ବା ମଦ ଦୋକାନ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି? ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ସେ Y-ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ଏବଂ Z-ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

Advertisment

ଆଜମ ଖାନ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହ୍ରାସ ଉପରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ Z-ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୋତିଲାଲ ଭୋରା ତାଙ୍କୁ Z-ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Digital Arrest: ବିଚାରପତିଙ୍କ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ

ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କୌଣସି ଲିଖିତ ସୂଚନା ବିନା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା Y-ବର୍ଗକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।


"ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ରାଗି ନାହିଁ"


ବିଜେପି ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ପାଇଁ ଆଜମ ଖାନ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ରାଗିନାହିଁ।" ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ନଅ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଶ ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଥରେ ସାଂସଦ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Housing Scheme: ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଲିଆସାହିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ୨୭୫ ପରିବାର

"ଆମେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ମଦ ଦୋକାନରୁ ୧୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା  ଲୁଟୁଥିବା ଲୋକ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଫସାଇବାର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ମୋ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ କିଛି ବାଛିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

Azam Khan | z category security