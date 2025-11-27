ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ।
୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ
ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ବିକଶିତ ପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ା ବାତ୍ୟା ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ବାତ୍ୟା ‘ସେନ୍ୟାର’ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡୁ ନଥିବା ବେଳେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ୨୮ କିମ୍ବା ୨୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ଯ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ୩୦ ରୁ ଡିସେମ୍ବାର ୨ ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ସାମନ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ( IMD ) ଅନୁଯାୟୀ , ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ଗଠନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗଠନ ନେଇ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯଦିଓ ଏଜେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିନାହିଁ।
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ତାମିଲନାଡୁ-ପୁଡୁଚେରୀ-ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଗତି କରୁଛି ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସେନ୍ୟାର ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି ।
ସେନ୍ୟାର ଗଭୀର ଅବପାତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି। ଏହାର ଗତି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଜଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମେତ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟଭୂମିକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇ ଆଖପାଖ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।
ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ୭୦୦ କିମି ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ୧୫୦ କିମି ଦୂରରେ ଏହାର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ସେନ୍ୟାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ । ଗୁରୁବାର ଏହା ଅବପାତରେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ପାଣିପାଗ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେନ୍ୟାରର ଗତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବବାହିକାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ପାଗର ପ୍ରଭାବ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପ୍ରଣାଳୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସେହି ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଇଏମଡି କେନ୍ଦ୍ର ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।