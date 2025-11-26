ରୋମ୍: ଇଟାଲୀର ସଂସଦ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଇନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଏବେ ନାରୀ ହତ୍ୟାକୁ ଏକ ପୃଥକ ଅପରାଧ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଦୋଷୀ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ନେଇ ଏକ ଆଇନ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବିଲ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଗତ ବର୍ଷ, ଇଟାଲୀରେ ୧୧୬ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଲିଙ୍ଗତଗ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ପୃଥକ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବ ଏବଂ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଜୁଲିଆଙ୍କ ହତ୍ୟା ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା
ଇଟାଲୀରେ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଜୁଲିଆ ଚେକ୍ୱେଟିନ୍ଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଫିଲିପ୍ପୋ ଟୁରେଟା ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏକ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ବହୁ ଦିନ ଧରି ଇଟାଲୀର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥିଲା। ଜୁଲିଆଙ୍କ ବାପା ଜିନୋ ଚେକ୍ୱେଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଇନ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼େଇ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିତି ହେବ।
ଦୀର୍ଘ ବିତର୍କ ପରେ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଇଟାଲୀୟ ସଂସଦରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିତର୍କ ପରେ ଏହି ଆଇନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଓ ମେଲୋନିଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାରିତ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସାଂସଦ ନାରୀ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଲାଲ ରିବନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏବେଠାରୁ, ଇଟାଲୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ହତ୍ୟାକୁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।
ଆଇନର ସମାଲୋଚନା
କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆଇନର ପରିସର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାପକ, ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ଯେ, ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଇଟାଲୀକୁ କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, ବରଂ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ସଂସଦରେ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଢ଼େଇ ଏବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଅତି କମରେ ଇଟାଲୀ ଏବେ ହିଂସାକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।