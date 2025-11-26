ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ବୁଧବାର (୨୬ ନଭେମ୍ବର) ଦିନ କହିଛି ଯେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଡି ଦେବୀ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ ଖାଲି କରିବେ ନାହିଁ। ଆରଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଙ୍ଗନି ଲାଲ ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି | ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର କୋଠା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ବାସଭବନ ଛାଡି ହୋର୍ଡ଼ିଂଗ ରୋଡରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବାସଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏନେଇ ମଙ୍ଗନି ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ୧, ଆନ୍ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ବିପରୀତରେ ଥିବା ୧୦, ସର୍କୁଲାର ରୋଡରେ ଥିବା ବଙ୍ଗଳାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଲି କରାଯିବ ନାହିଁ।" ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, “ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ନେତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସକ ଏନଡିଏର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ? ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତେବେ ସରକାର ୧୦, ସର୍କୁଲାର ରୋଡକୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ (ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ) ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।”
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସୁମନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବଙ୍ଗଳା ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସୁମନ କହିଛନ୍ତି, “କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେଉଁ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ସରକାରଙ୍କର ଅଛି।”