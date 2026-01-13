ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ ତଳେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଫତେହପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ ତଳେ
ରାଜସ୍ଥାନର ଫତେହପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ ତଳେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ପବନ ପାଗକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସିକରର ଫତେହପୁର ଏବଂ ପଲସାନାରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ପାତ୍ରରେ ରହିଥିବା ପାଣି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି। ଜମିରେ ଫସଲ ଉପରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନାଗୌର, ଝୁନଝୁନୁ, ଫାଲୋଡି ଏବଂ ସିକରରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଜୈସଲମେର, କୋଟପୁଟଲି ଏବଂ ବେହରୋର, ନାଗୌର ଓ ଚୁରୁ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ୫ ମିଟରରୁ କମ୍ କରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁ ଜୟପୁର ସମେତ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରି ୧୪-୧୫ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରାଞ୍ଚି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରି ୧୩ ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଊହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଗୁମଲା ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ୩.୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ପାଣି ପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଞ୍ଚି, ଖୁଣ୍ଟି, ପାଲାମୁ ଏବଂ ବୋକାରୋ ସମେତ ୧୨ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି। ବରେଲିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ନୋଏଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରି ୧୫ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମା ସ୍ଥିତି ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଫଳରେ ଜାନୁଆରି ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୮° ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ରହୁଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁ ରାତିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହରିୟାଣାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜାନୁଆରି ୧୪ ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଜାନୁଆରି ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପଶ୍ଚିମୀ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଓ ହରିୟାଣାରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଅଛି
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରି ୧୯ ଏବଂ ୨୦ ରେ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଶୀତକାଳୀନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜ୍ୟର କଲ୍ୟାଣପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୮ ଡିଗ୍ରିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୭ ଡିଗ୍ରି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୩ ଡିଗ୍ରି ରହିଛି। ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଏବଂ ଧୂଲେ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୫-୧୬ ଡିଗ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହିତ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଛି।
