ମୁମ୍ବାଇ: ଏନ୍ସିପି (ସପା) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ପାୱାରଙ୍କୁ ବାରାମତିରୁ ପୁଣେ ନିଆଯାଇ ରୁବି ହଲ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପାୱାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସେ ଜ୍ୱର ଓ କାଶରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ବାରାମତି ତାଲୁକାର କାଠେୱାଡିରେ ଦିବଂଗତ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ତେର ଦିନିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଶରଦ ପାୱାର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଶରଦ ପାୱାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶରଦ ପାୱାର ସକାଳୁ କାଶ, ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସକାଳେ ବାରାମତିର ଗୋବିନ୍ଦବାଗରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପାୱାରଙ୍କର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ପୁଣେର ରୁବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ପୁଣେର ରୁବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।ତାଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରର ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶରଦ ପାୱାର ଲଗାତାର କାଶ ଓ କଫ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।
ପାୱାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ
ଶରଦ ପାୱାର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁ ସେ ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ଧରି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଡ଼ାଉ ରହୁଥିବାବେଳେ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Jeffrey Epstein Alive: ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଜୀବିତ!: ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ