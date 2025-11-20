ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥରୁରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ନେତା ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି | ସନ୍ଦୀପ ଥରୁରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ନୀତି ଭଲ, ତେବେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି।
ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଶଶି ଥରୁର ଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନେତା କିମ୍ବା ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଥରୁର ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରଣନୀତି କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ଏପରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କପଟୀ କୁହାଯିବ।
କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ ?
ବାସ୍ତବରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଶଶି ଥରୁର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଥରୁର କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅପିଲ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରେ ପୀଡିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବକ୍ତୃତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନେତ ମଧ୍ୟ ଥରୁରଙ୍କ ମତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିହେବ | ଶ୍ରୀନେତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ "ଦିନରାତି କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି।"
