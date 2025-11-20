କୋଣାର୍କ: କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ସପତ୍ନୀକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇଲେ
ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର, ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଗାଇଡ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦାଶଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଗସ୍ତ କୁମାରସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମୀୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
