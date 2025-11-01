ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜିଏସଟି ହାରକୁ ସରଳ କରିବା ପରେ ଏବେ ସରକାର ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ (November 1) ମାତ୍ର ତିନିଦିନରେ ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣର ମଂଜୁରୀ ମିଳିପାରିବ । ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସରଳ ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣ ସ୍କିମ ଦ୍ବାରା ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏ ନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମାତ୍ର ତିନି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ GST ସଂସ୍କାରର ଅଂଶ ଭାବରେ GST ପରିଷଦ ଗତମାସରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବ ଏବଂ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହ୍ରାସ କରିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଆବେଦନକାରୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବେ: ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିପଦ (Risk) ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର ଦାୟିତ୍ୱ (ଆଉଟପୁଟ୍ କର) ପ୍ରତି ମାସରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ (Finance Minister) ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗାଜିଆବାଦରେ ନୂତନ CGST ଭବନ ଉଦଘାଟନ କରିବା ପରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ଅପେକ୍ଷା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୫.୪ ନିୟୁତ ବ୍ୟବସାୟ GST ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସରଳୀକୃତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ GSTରେ ସାମିଲ ହେବା ସହଜ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକସ ଆଧାର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ ଅଫ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସକୁ ପ୍ରେତ୍ସାହିତ କରିବ ।