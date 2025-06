ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ, ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ତିନୋଟି ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଫୋର୍ଡୋ, ନାଟାଞ୍ଜ ଏବଂ ଇସଫାହାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ ସଂଘର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଗୁଟେରେସ୍‌ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ।

ଗୁଟେରେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କେବଳ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ସେ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର ତ୍ରୁଟି !: ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଫୋର୍ଡୋ ସ୍ଥଳରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା, ଇରାନ ସେଠାରୁ ୟୁରାନିୟମ ହଟାଇ ସାରିଥିଲା

ସେହିପରି, ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଇରାନରେ ଶାନ୍ତି ହେବ ନଚେତ୍ ବିନାଶ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଏବେ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଫେରିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଇରାନ ଏପରି ନ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବି।

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security.



There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of…