ଗ୍ବାଲିୟର୍: ଋଣ ବିବାଦ ପାଇଁ ଗ୍ବାଲିୟର୍ର ଜଣେ ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସୌରଭ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଋଣଦାତାମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ସୌରଭ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିବା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସୂଚନାନୁସାରେ, ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ସୌରଭ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଗ୍ବାଲିୟର୍। ହରିଦ୍ବାରରେ ଏକ ହୋଟେଲ୍ରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଥିଲା।ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ।
ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଯୋଡ଼ି ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା:
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୌରଭ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାଜନ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓରଫ ଛୋଟୁ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ସଚିନ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କଠାରୁ ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ୩.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଜନମାନେ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ସହିତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଯୋଡ଼ି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ଘର ପାଖରୁ ଅପହରଣ:
ସୌରଭ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାଜନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ବସାଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସୌରଭ ମନା କରିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରି ସଚିନ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରୁ କଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା
ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସୌରଭଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସଚିନ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଶଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତୁରନ୍ତ ସୌରଭଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ।
ପୁଲିସ ଚାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛଡ଼ାଗଲା:
ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଚାପରେ ସଚିନ ତ୍ୟାଗୀ ସୌରଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସୌରଭଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।