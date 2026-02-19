ତେହେରାନ: ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନରେ ୫.୫ ତୀବ୍ରତାଯୁକ୍ତ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ଓ ସତର୍କତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜର୍ମାନୀର ଜିଏଫ୍ଜେଡ୍(ଜର୍ମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜିଓସାଇନ୍ସ) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଭୂଗର୍ଭର ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଗଭୀର ଗଭୀରତା ଯୋଗୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଓ ଗୁଜବ ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ କି। ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଘଟିଥିବା ୫.୫ ତୀବ୍ରତା ଭୂମିକମ୍ପ ସାଧାରଣ ଭୂକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଅଂଶ । ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ।ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ଏକ ଭୂକମ୍ପଗତ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଯୋଗୁ ସମୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂକମ୍ପବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଠନ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ।
ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ
ଏହି ସମୟରେ, କୌଣସି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ମିଳିନାହିଁ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ତଥା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି।
