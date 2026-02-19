ଭୁବନ: ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ମନ୍ଦିର ଚୋର। ତାହା ପୁଣି ଭୁବନର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଦୈନିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ଲୋକେ ହଁ ମ କହି ଛାଡ଼ିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଠାକୁର ଧରାଇଲେ। ଧରାପଡ଼ିଲା କୁଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଚୋର । ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରିକରି ଖସିଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ । ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଲୁଅ ହେବ । ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରିକରି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିବାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧରାପଡି ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଲା । ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ।
ଅଳିଆ ବୁହା ଟ୍ରଲିରୁ ମିଳିଲା ପୁଳାପୁଳା ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ
ଭୁବନର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ବରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶନି ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ ଓ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଘଣ୍ଟି, ଥାଳ, ନାଗ ଓ ଢାଳ ଚୋରିକରି ଏକ ଅଳିଆ ଟ୍ରଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଦି ଠେଲିଠେଲି ନେଉଥିଲା ଚୋର । ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ରୁ ତିନିଟା ହେବ । କେହି କହିବେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡିବାକୁ ନିଆଯାଉଛି। କିଛି ଶ୍ରମିକ କାମକୁ ବାହାରିଥିବାବେଳେ ସନ୍ଦେହରେ ଚୋରଟିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଖିଥିଲେ। ଅଳିଆ ବୁହା ଟ୍ରଲିରୁ ମିଳିଲା ପୁଳାପୁଳା ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ।
ଚୋରକୁ ନେଇ ବାବା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ବରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର କମିଟକୁ ଖବର କରିଥିଲେ । ଚୋର ଜଣକ ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଓ୍ବାର୍ଡ- ୯ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ମହାପାତ୍ର । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁବନ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
