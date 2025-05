ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ଆକଳନର ୮ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଜୁନ ୧ରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ସପ୍ତାହେ ଆଗରୁ ଏହା ଆସିବା ସହ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେ ୨୪ରେ ସଅଳ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ।

ଯଦିଓ ଜୁନ୍ ୧ରେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଏଁ ମାତ୍ର କେବେ କେବେ ଏଥିରେ ସଅଳ ଓ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ । ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ୧୬ ବର୍ଷ ହେଲା କେରଳକୁ କେବେ କେଉଁ ମାସ ଛୁଇଁଛି ମୋସୁମୀ ।

ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପରେ କେରଳରେ ପାଗ ବଦଳିଛି । ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି । ଯଦିଓ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ କେରଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପବନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଏବଂ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ କସାରାଗୋଡ ଏବଂ କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । କୋଜିକୋଡେ, ୱାୟନାଡ, ମାଲାପୁରାମ, ଥ୍ରୀସୁର, ପାଲକକଡ, ଏର୍ନାକୁଲମ, ଇଡୁକି, କୋଟାୟାମ ଏବଂ ଆଲାପୁଜା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।

Southwest Monsoon has set in over Kerala, today, 24th May against the normal date of 1st June. pic.twitter.com/wb0G0Bra2t