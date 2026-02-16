ପ୍ରତାପଗଡ଼: ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ଅନ୍ତୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେଠି-ପ୍ରତାପଗଡ଼ ହାଇୱେର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଥିବା ୬୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପୋଲ ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ କ୍ରେଟା କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ଏସ୍ପି) ନେତା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଯାଦବଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାଟି ଆମେଠି-ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜପଥର ବାବୁଗଞ୍ଜ ବଜାର ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ତୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବୁଗଞ୍ଜର ଏକ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପମ୍ପରେ ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୋଲ୍ଟି ହଠାତ୍ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କ୍ରେନ୍ ବେଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ପୋଲଟି ଲଗାଯାଉଥିବା ସମୟରେ, କ୍ରେନର ବେଲ୍ଟ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ୪୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ବିଶାଳ ପୋଲଟି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଯାଦବଙ୍କ କ୍ରେଟା କାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରରେ ଥିବା ଏସ୍ପି ନେତା ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଘରୁଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଦୁର୍ଘଟଣାର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଯାଦବଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ ଏସ୍ପି ନେତା ବାବୁଗଞ୍ଜ ବଜାରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ରେ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଯାଦବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଥର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପରାଜିଥିଲେ। ସେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
ଅବହେଳା ପାଇଁ ଲୋକେ କ୍ରୋଧିତ, ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁ ରାଜପଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କାର୍ର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଏସ୍ପି ନେତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି ଓ ପୋଲ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଏପରି ଅବହେଳା କିପରି ଘଟିଲା ଏବଂ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ନେଇ ବାବୁଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତାମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ପୀଡିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବୈଷୟିକ କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
