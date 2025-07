ହେଲେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ରାଧିକା ଯାଦବ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କର ଛିଟା ଲଗାଇଛି । ସେଠି ଜଣେ ସାହସ ଦେଉଥିବା ବାପା ସୈତାନ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଯେଉଁ ବାପାର ହାତ ଧରି ଝିଅ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛି ସେହି ବାପା ତା ଜୀବନ ନେଇଛି । ସେଠି ଜନ୍ମଦାତା ଯମ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଣେ ବାପା ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଲଟିଯାଇଛି । କାରଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି- ସାମାନ୍ୟ ରାଗ ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ ଟାହି ଟାପରା ପାଇଁ.. ଗାଁ ଲୋକେ ଗିରା ହୁଆ ବାପ୍’ କହିଲେ ବୋଲି ରାଗରେ ସଫଳତା ଶିଢି ଚଢୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଟେନିସ ଖେଳାଳି ଝିଅର ସବୁ ସ୍ବପ୍ନକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏ ସୈତାନ ବାପା ।

#WATCH | Radhika Yadav Murder case | Gurugram Police produced the accused Deepak Yadav (father of Radhika Yadav) in Gurugram Court before the duty magistrate. pic.twitter.com/vPLs60IEkI