କଲମ୍ବୋ:ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂସଦ ରାଜନେତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିସାନାୟକେଙ୍କ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ୪୯ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସଂସଦୀୟ ପେନସନ ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପେନସନ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୨୨୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦରେ ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ଗୃହରେ ପେନସନ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ୧୫୪ ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଦୁଇଟି ଭୋଟ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରସାନା ନାନୟକ୍କାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ପୁରୁଣା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଂସଦମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ପେନସନ ପାଇବାର ହକଦାର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସରକାର ଏହି ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି।
ବାସସ୍ଥାନ, ଯାନବାହାନ ତଥା ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା
ସରକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁବିଧା, ଯେପରିକି ବାସସ୍ଥାନ, ଯାନବାହାନ ତଥା ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହିନ୍ଦା ରାଜପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଖାଲି କରିବା ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଇନ୍ଧନ, ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସାଜିତ ପ୍ରେମଦାସା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବସର ପରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମଦାସା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପେନସନ ବିନା ରାଜନେତାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିସାନାୟକେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଲାଭ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ହିତରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଆପଣେଉଛି। ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହାକୁ ଏବେ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।
