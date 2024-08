ଚେନ୍ନାଇ: ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିଏମକେ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦୁରାଇ ମୁରୁଗାନ୍ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପାଲଟା ଜବାବ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁରୁଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ କଳାକାରମାନେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଯୁବ କଳାକାରମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି।

ରଜନୀକାନ୍ତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତି ଦେଇଥିଲେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିବୃତି ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି।

ରଜନୀକାନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ଦଳରେ ଅନେକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନେତା ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଲିନ ସେଗୁଡିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ଦୁରାଇ ମୁରୁଗାନ୍‌ଙ୍କୁ କିପରି ପରିଚାଳନା ଷ୍ଟାଲିନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କଷ୍ଟକର।

Tamil Nadu | On August 24 during a book launch event in Chennai, Actor Rajnikanth said, "One thing amazes me. Handling new students in the school won't be an issue but it is not a simple thing to manage old students (senior leaders). Here (in DMK) we have many old students. That… pic.twitter.com/CGmmpse5Wf