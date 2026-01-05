ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ବେଆଇନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ‘ଗ୍ରୋକ୍’କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ସବୁ ବେଆଇନ ପୋଷ୍ଟ୍କୁ କମ୍ପାନି ହଟାଇଦେବ । ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ‘ଏକ୍ସ’ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କମ୍ପାନିର ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ଧରି ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ଗ୍ରୋକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଛବିକୁ ବିକୃତ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ କରି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ‘ଏକ୍ସ’କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ‘ଏକ୍ସ’ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ବାରମ୍ବାର 'ଏକ୍ସ'ର ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 'ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ' ନୀତି ଆପଣାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ତଥାପି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, "ବେଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁ"ର ସଂଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ 'ଏକ୍ସ' କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବ, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏଥିସହିତ, ମୁକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ମସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ ହେବ ।