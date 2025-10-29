ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ଦିନ ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନlରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ଆସାମର ତେଜପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ସୁଖୋଇ-୩୦ ଏମ୍କେଆଇ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ।
ସକାଳେ ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳେ ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଏ.ପି. ସିଂହ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଫେଲରେ ତାଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରତୀକ।
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା
ଫରାସୀ କମ୍ପାନି ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାଫେଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ୨୦୨୦ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନ "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି; ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ନୌସେନା ପାଇଁ ୨୬ଟି ରାଫେଲ୍ ମାରିନ୍ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ୨୨ଟି ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଟର୍ ଏବଂ ୪ଟି ଟ୍ୱିନ୍-ସିଟର୍ ଟ୍ରେନର୍ ଜେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।