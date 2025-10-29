ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରେୟସଙ୍କ କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇ ସିଡନୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ICUରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ।

Advertisment

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶ୍ରେୟସ ଏବେ ବହୁତ, ବହୁତ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ରିଜୱାନ (ଖାନ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଡାକ୍ତର)ଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ, ତାଙ୍କୁ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ) ୬ରୁ ୮ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ (ନିତ୍ୟକର୍ମ) ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଘାତ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।" 

କେମିତି ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା

ସିଡନୀ ODI ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ୱିକେଟକିପର ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରିଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ Backward Pointରୁ ପଛକୁ ଯାଇ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, କ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ତାଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମ ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଫିଲ୍ଡିଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରିବେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Cyclone Montha, No Impact Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ ର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: President Murmu To Fly: ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି‌ବେ ମୁର୍ମୁ