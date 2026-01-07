ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ  

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପରିବେଶ ବେଶ୍ ଉଷ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ନ ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇବା ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲେ, କୁକୁରମାନେ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବେ ଅବା ନ କାମୁଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରିବା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ମନ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବେ। ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦୁଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୋର୍ଟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟା ଏବଂ ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଚାଲିଛି। ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଗୌରବ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ (ଏସଓପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୪୦୦ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବ। ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ କେବଳ କାମୁଡ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ପାଲଟିଥାନ୍ତି।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କପିଲ ସିବଲ ରେଳବାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ୟାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମେହେଟ୍ଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ।
ସିବଲ ଆସାମରେ ରେଳବାଇର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଜଣେ କିପରି କୁକୁରର ମନୋଭାବ ଜାଣିପାରିବେ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତି ଏବେ ବି ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ପୀଡିତ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ , କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି।
ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ନିୟମ ନା ଏହା ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।