ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆରାବଳିରେ ଖଣି ଖନନ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପୁଲ ଏମ୍ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟି, ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି କେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଖଣି ଉପରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିବା ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୨୦ରେ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ସମାନ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କେଏମ ନଟରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ଖନନ ହେବ ନାହିଁ।
ଆରାବଳିର ନୂତନ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନଭେମ୍ବର ୨୦ରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ସମାନ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ସମାନ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ପୁରାତନ ପର୍ବତ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ ଆରାବଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ରିଲିଫ୍ଠାରୁ ୧୦୦ ମିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପରସ୍ପରଠାରୁ ୫୦୦ ମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ଏହିପରି ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାହାଡକୁ ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।