ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶରେ ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏଜେନ୍ସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (CDSCO)ର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବଜାରରେ ଥିବା ୧୬୭ଟି ଔଷଧ ନିମ୍ନମାନର ଥିବା ବେଳେ ସାତଟି ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଜାଣିବା।
CDSCO ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୧୬୭ ଟି ଔଷଧ ନମୁନା “ମାନକ ଗୁଣବତ୍ତା ନୁହେଁ” (NSQ) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୪ ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୯୩ ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରି ନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବରରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସାତଟି ଔଷଧ ନମୁନା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଔଷଧ ମିଳିଥିଲା?
ଏହି ନକଲି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ (ଗାଜିଆବାଦ), FDA ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବିହାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନିର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଧିକୃତ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଏବେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର କ’ଣ ହେବ?
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ ବିଫଳତା କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ CDSCO ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମାସିକ ଔଷଧ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
