ମୁମ୍ବାଇ: କାହାର ହେବ ବିଏମସି ମେୟର ଆସନ, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ନା ବିଜେପି? ବିଏମସି ମେୟର ପଦବୀକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଟଣାଓଟରା । ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ନଗର ନିଗମ, ବିଏମସି ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ବିଜେପି ଏବଂ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ଉଭୟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Woman Gets Own Land ବାର ବର୍ଷର ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ପରେ ନିଜ ଜାଗା ଫେରି ପାଇଲେ ମହିଳା
ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମେୟର ପଦବୀକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଦଳ ବିଏମସି ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ମେୟର ପଦବୀ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ବିଏମସିର ବଜେଟ୍ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଏହି ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଶେୱାଲେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ସହ BMC ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ଅମିତ ସାଟମଙ୍କ ସହ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହି ବୈଠକରେ ମେୟର ପଦବୀ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- India has 180 nuclear weapons: ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି ୧୮୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର: ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଆଗରେ ଓ ଚୀନଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ଆମ ଦେଶ
ଅଳ୍ପ ଆସନ, ଦାବି ପ୍ରବଳ
ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନରେ ଶିବସେନା ବିଜେପି ତୁଳନାରେ କମ୍ ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ତଥାପି ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛି । ଶିବସେନା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେୟର ପଦବୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେପି ଏଥର ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜର ମେୟରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି କି ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତିଛି, ତେଣୁ ମେୟର ପଦବୀରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଏମସିର ସାମ୍ବିଧାନିକ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଟଣାଓଟରା ଚାଲିଛି ।
ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସହିତ ଅଛି
ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି-ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି । ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୪ ଆସନ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାରୋଟି ଆସନ ଅଧିକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ୮୯ ଆସନ ପାଇଛି, ଶିବସେନା ୨୯ ଆସନ ପାଇଛି । ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କାହା ହାତକୁ ଯିବ ମେୟର ଆସନ ।