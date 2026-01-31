ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଅଧିକାର ଓ ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାରର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଧିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
CM attend in Gopalpur Mahoschav: ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେବି ପାର୍ଦିୱାଲା ଓ ଆର୍ ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଜୈବ-ବିଘଟନଯୋଗ୍ୟ ସାନିଟାରି ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସେହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ଝିଅମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଶୌଚାଳୟ ସହିତ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ଶୌଚାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଯଦି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନ କରାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।
ସ୍କୁଲ୍ରେ ମାଗଣା ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ଓ ମାଗଣା ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବେ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଓ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ କୋର୍ଟ ହରିୟାଣାର ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ମାମଲାର ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତିନିଜଣ ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ୍ର ଫଟୋ ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
Paddy: ଚାଷୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଉ
ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଏସ୍ସିବିଏ) ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ଅପମାନଜନକ ଯାଞ୍ଚର ଶିକାର ହେବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଭାରି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ।